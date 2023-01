Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen d'un projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, et à la présentation d'exposés ministériels concernant plusieurs secteurs, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République dont voici la traduction APS:

"Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce jour, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l'examen d'un projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, et des exposés ministériels conjoints portant sur le mécanisme d'approvisionnement du marché national en Urée 46%, les préparatifs pour le mois sacré de Ramadhan 2023, et le dessalement de l'eau de mer.

Après avoir ouvert la séance, présenté l'ordre du jour et donné la parole au Premier ministre pour présenter le bilan de l'activité du gouvernement durant les deux dernières semaines, le Président de la République a donné les instructions et directives suivantes:

1- Concernant le projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes:

- Monsieur le Président a salué la teneur de la loi, après son adoption par le Conseil des ministres, qualifiant le texte de valeur ajoutée qui vient renforcer les textes juridiques dans le domaine de la protection des droits de l'Homme.

2 - Concernant les exposés ministériels conjoints:

A - Mécanisme d'approvisionnement du marché national en urée 46% : Monsieur le Président a mis l'accent sur la nécessité de développer la production locale de cette matière, compte tenu de son impact positif sur l'amélioration du rendement de la production agricole, et son prix élevé sur le marché international.

B - Dessalement de l'eau de mer :

Monsieur le Président a affirmé que les efforts consentis dans les parcours de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle présagent de bons augures, ce qui permettra de rétablir la dynamique et la vitesse naturelles du développement dans notre pays.

- Poursuivre le développement de la qualité de la formation, à travers des partenariats avec des instituts et des universités de renommée internationale, en vue d'échanger les expertises dans ce domaine.

- Impératif pour le secteur de l'Industrie de s'adapter avec le progrès opéré dans ce domaine, à travers la mise en place d'un environnement industriel spécialisé de nature à développer et à exploiter ce segment pour l'ériger en fondement supplémentaire de l'économie nationale.

- Mobiliser les services de l'Intérieur, des Ressources en eau, de l'Agriculture, de l'Industrie et de l'Environnement, à grande échelle, en vue de créer un plan d'urgence visant à mettre en place une nouvelle politique permettant d'économiser l'eau à l'échelle nationale et de préserver la richesse hydrique souterraine.

- Relancer et mettre en service l'ensemble des projets de Stations d'épuration des eaux usées à l'arrêt au niveau des wilayas, afin de les exploiter dans l'irrigation au lieu d'utiliser les eaux souterraines.

- Elaborer un plan pour la généralisation des stations de dessalement de l'eau de mer tout le long de la bande côtière, afin d'éviter les répercussions de la situation climatique difficile que connaît le monde.

- Contrôler rigoureusement les autorisations d'exploitation des eaux souterraines destinées à l'irrigation des superficies cultivées, et appliquer les peines les plus lourdes à l'encontre des auteurs de forages non autorisés.

- Activer le rôle de la Police des eaux, en charge de contrôler les champs d'utilisation des eaux dans tous les domaines et de lutter contre le gaspillage partout dans le pays.

- Créer des startup spécialisées dans les techniques d'exploitation des eaux usées, et ce dans le cadre de la vision de l'économie des eaux et de la sécurité hydrique.

- Elaborer des études scientifiques, en urgence, pour déterminer avec précision le volume des eaux souterraines.

C - Préparatifs pour le mois sacré de Ramadhan 2023:

- Le Gouvernement a été instruit de réunir toutes les conditions favorables durant ce mois sacré.

- Poursuivre la lutte contre la spéculation en gardant la même cadence tout au long de l'année et en dévoilant les spéculateurs et leurs plans à l'opinion publique.

- Encourager les agriculteurs à vendre directement aux citoyens, tout en leur affectant des espaces provisoires dédiés à cette activité lors du mois sacré.

3 - Orientations générales:

- Monsieur le Président a affirmé que la création du lycée pilote des arts a pour objectif de combler le vide culturel et artistique chez la génération montante, et de consolider nos fondements culturels et artistiques face aux défis, et ce en se basant sur nos références culturelles à l'instar du cinéma, le théâtre et la musique.

- Faire appel à des enseignants spécialisés et des experts pour former dans les différentes disciplines artistiques jusqu'à l'obtention du baccalauréat artistique, l'objectif étant d'assoir la culture de la formation dans le domaine de l'art.

- Monsieur le Président a mis l'accent sur le rôle important et déterminant du cinéma qui dépasse la notion de divertissement, et contribue à façonner l'esprit de l'individu algérien et de la société en général.

Avant la clôture de la séance, le Conseil des ministres a approuvé des décrets portant nomination et fin de fonctions dans des postes supérieurs de l'Etat".