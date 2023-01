Les services de la direction de la Santé et de la Population d'Oran ont annoncé la mobilisation d'importants moyens humains pour la prise en charge médicale lors du Championnat d'Afrique des nations de football pour joueurs locaux (CHAN ), dont la wilaya accueillera une partie des compétitions.

Dans ce cadre, près de 70 médecins, paramédicaux et autres personnels de santé, qui ont participé à l'encadrement des Jeux méditerranéens tenus à Oran l'été dernier, en plus du personnel des établissements médicaux, ont été mobilisés pour assurer la prise en charge médicale lors de cette compétition continentale.

22 médecins généralistes, 12 spécialistes, 22 paramédicaux, deux chirurgiens-dentistes et autres ont été répartis entre les différents sites concernés par cet événement sportif, à l'instar du stade du complexe olympique "Miloud Hadefi" réservé aux rencontres, les stades d'entrainements, les hôtels dédiés à l'hébergement des participants, a-t-on ajouté.

Une importante unité médicale, constituée d'un directeur médical, de 4 médecins urgentistes et 4 paramédicaux, a é té affectée au Complexe sportif olympique, a-t-on ajouté, faisant état de la mobilisation de deux ambulances équipées.

Cette unité est divisée en équipes médicales réparties à travers le Complexe sportif olympique, dont une équipe médicale sera destinée à la prise en charge du public avec une ambulance équipée.

Quant aux structures de santé, deux établissements pilotes ont été choisies pour recevoir les cas urgents au sein du Couloir Vert réservé pour cette manifestation, à l'Etablissement hospitalo-universitaire "1er novembre 1954" et au Centre hospitalo-universitaire (CHU) "Dr Benzedjeb". Chaque établissement a été doté 8 lits de réanimation, 10 lits extensibles d'hospitalisation et un bloc pour les opérations chirurgicales.

Aussi, six établissements publics de santé de proximité (EPSP) avec leurs personnels médical et paramédical seront mis à disposition en cas de besoin, à savoir les ESPS situés à hai Seddikia, au boulevard Front de mer, à hai Ghoualem, à hai Bouamama (Oran), aux communes d'Es-Sénia et de Oued Tlélaten, a indiqué la même source. Pour rappel, le stade "Miloud Hadfi" d'Oran, d'une capacité de 40 000 places, accueillera dix matches de la septième édition du CHAN", dont sept du premier tour (phase de groupes), un match des quarts de finale et un autre des demi finale, ainsi que le match de classement pour la troisième place.