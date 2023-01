Les jouets qui flottent dans l'eau du bain offrent un milieu favorable à la croissance de champignons et de bactéries potentiellement pathogènes. Va-t-il falloir renoncer à faire barboter des canards en plastique dans la baignoire ? Le Conseil fédéral suisse vient en effet de relayer une étude sur la croissance bactérienne dans les jouets de bain et le résultat a de quoi effrayer plus d'une maman. Car à l'intérieur des mignons petits canards en plastique qui baignent dans l'eau savonneuse, les chercheurs ont découvert de volumineux tapis de bactéries et champignons.

80% DES JOUETS DE BAIN SONT PORTEURS DE BACTÉRIES

Les scientifiques de Zurich et de l'Université de l'Illinois (Etats-Unis) ont collecté des jouets de bain ayant déjà servi et analysé ce qui était déposé sur leur surface intérieure. Dans le même temps ils ont réalisé des essais avec des canards de bain neufs qu'ils ont placés pendant 11 semaines soit dans de l'eau potable propre, soit dans de l'eau de bain usagée contenant des restes de savon, de la saleté et de la sueur ainsi que des bactéries accompagnatrices du corps humain.

Ces canards ont ensuite été analysés et le résultat est peu ragoûtant : des champignons ont été détectés sur 60% des canards réellement utilisés et sur la totalité de ceux exposés à de l'eau de bain salie.

"Les chercheurs ont aussi observé des germes potentiellement pathogènes chez 80% des canards étudiés, notamment des légionelles et des bactéries très résistantes de l'espèce Pseudomonas aeruginosa, connues pour causer de nombreuses maladies nosocomiales" souligne le Conseil fédéral suisse.

Le Pr Frederik Hammes, qui encadre cette étude, estime que cela peut renforcer les défenses immunitaires des enfants. "Mais cela peut également provoquer des irritations des yeux et des oreilles ou des infections gastro-intestinales plus problématiques." Pour le chercheur, la solution consisterait à durcir la réglementation sur les polymères utilisés dans la fabrication des canards de bain comme on le fait déjà pour les conduites d'eau potable en plastique.