Un étudiant belge a succombé à une intoxication alimentaire fulgurante après avoir mangé des spaghettis vieux de 5 jours.

L'affaire date d'octobre 2008 mais c'est tout récemment que le Youtubeur américain Chubbyemy (qui est aussi médecin et qui comptabilise plus d'un million d'abonnés sur la plateforme) a décidé de la populariser : dans une vidéo mise en ligne le 21 janvier 2019, il revient sur le cas d'un étudiant belge, décédé après avoir mangé des spaghettis vieux de 5 jours.

Ça semble incroyable, c'est pourtant vrai. Retour en arrière : âgé de 20 ans, le Bruxellois laisse un bol de spaghettis sauce tomate pendant cinq jours dans sa cuisine à température ambiante. Un soir, en rentrant des cours, le jeune homme décide de réchauffer son plat au micro-ondes, le mange et part à sa séance de sport.

Une demie-heure plus tard, il rentre chez lui en catastrophe et commence à souffrir d'intenses maux de tête, de douleurs abdominales, de nausées, de diarrhées et de vomissements. Il a été retrouvé sans vie dans son lit par ses parents vers 11 heures du matin, le lendemain : l'autopsie a révélé l'heure de la mort, qui est survenue vers 4 heures du matin, soit environ 10 heures après l'intoxication alimentaire.

INTOXICATION ALIMENTAIRE PAR BACILLUS CEREUS

L'autopsie a également révélé une nécrose hépatique, une congestion vasculaire pulmonaire importante (probablement liée à une insuffisance cardiaque aiguë) et une nécrose significative de toutes les couches du côlon.

« Elle n'a toutefois pas permis de déterminer la cause exacte du décès, car l'interprétation des résultats était très difficile en raison du retard (5 jours) de l'autopsie » rapportent les auteurs de l'étude. Le cas de cet étudiant bruxellois a en effet fait l'objet d'une étude scientifique publiée par l'institut national américain pour l'information biologique moléculaire (NCBI).

Dernière info : la bactérie Bacillus cereus (responsable de l'intoxication alimentaire) a été retrouvée dans les pâtes... mais pas dans la sauce tomate. Moralité : méfiez-vous de vos restes.