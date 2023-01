Quatre projets portant sur la réalisation d'infrastructures relevant du secteur de la jeunesse et des sports ont bénéficié d'une levée de gel, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya.

Les projets, qui seront prochainement mis en chantier, portent sur la réalisation et l'équipement de piscines de proximité dans les communes d'Ain El Khadra, Bensrour et Magra, ainsi que la réalisation et l'équipement d'une salle omnisports de 500 places à Ain El Melh, a-t-on indiqué de même source, ajoutant que le coût de ces projets est évalué à plus d'un (1) milliard DA.

Une fois réalisées, ces infrastructures sportives contribueront à offrir des loisirs aux jeunes pendant la période estivale en particulier et à généraliser la pratique sportive notamment la natation, a-t-on précisé.

Trois projets sont actuellement en attente de levée de gel, a noté la même source, expliquant qu'il s'agit de la réalisation et l'équipement de maisons de jeune dans les commune de Beni Yalmane, Bouti Sayah et Ouled Mensour.

Cinq projets du secteur de la jeunesse et des sports sont actuellement en cours de réalisa tion, a rappelé la même source.