Les établissements rattachés à la direction de la culture et des arts de la wilaya de Khenchela, ont prévu un programme d’activités varié, en vue de mettre en relief les dimensions culturelles, historiques et sociales de la célébration du nouvel an amazigh, a indiqué dimanche, le directeur local du secteur.

M. Mohamed Lalouani a déclaré à l’APS que le programme prévu à cette occasion comprend des expositions qui montrent les rituels liés à la célébration de yennayer, des conférences, un salon des arts plastiques, des ateliers, des caravanes, des journées de la poésie amazighe, entre le 9 et le 20 janvier.

La maison de la culture Ali Souai, organise en collaboration avec le centre algérien du patrimoine bâti en terre "Timimoun", une session de formation pour les artisans, hommes et femmes, sur la céramique et le travail de l’argile, du 9 au 12 janvier.

Dans le même établissement, la galerie Lazhar Hakkar abritera une exposition de Noureddine Boudaouche et de Mehiou Sedira, du 10 au 20 janvier, des débats auront lieu sur les arts plastiques, ainsi que des ateliers pour les artistes.

Le 8ème salon amazigh Numidia se tiendra en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports, sous le slogan "Une touche artistique pour célébrer l’année amazigh" à la salle du centre des loisirs scientifique Houha Belaid, à l’initiative de l’association "Lamasset".

La maison de la culture Ali Souai collaborera avec plusieurs associations et la bibliothèque principale de lecture publique, une exposition sur le livre amazigh, ainsi qu’une exposition consacrée au patrimoine culturel de la région.

M. Lalouani a souligné que des conférences débats seront consacrées à la littérature amazigh et à la culture populaire au musée public national les frères Boulaziz, animées par des chercheurs et des professeurs, une journée de la poésie amazighe est également prévue, elle regroupera des poètes locaux et des autres wilayas, de même, il est prévu des ateliers culturels destinés aux enfants.

L’association culturelle du tapis d’Ouled Rechach a prévu des expositions du tapis local au complexe sportif d’Ouled Rechach, sous le slogan "Le tapis d’Ouled Rechach, perspectives et continuité".

La direction de la culture et des arts a prévu en outre, en collaboration avec les associations culturelles, une caravane culturelle sur le patrimoine, ciblant les enfants, dans plusieurs régions rurales.

Des journées culturelles amazighes de la wilaya de Khenchela, sont prévues au palais des Raïs d’Alger, entre le 9 et le 12 janvier courant, il est prévu à cette occasion des expositions sur le patrimoine et des interventions, sous le signe "Un souffle sur le patrimoine des Aurès".