Au moins quatre personnes ont trouvé la mort dimanche dans l'effondrement d'un immeuble de cinq étages dans le gouvernorat égyptien d'Assiout (centre), en Haute-Egypte.

Les équipes de secours ont réussi à sauver une fillette et une femme âgée de sous les décombres, a déclaré dans un communiqué le gouverneur Essam Saad, ajoutant qu'une opération de secours était en cours pour retrouver les disparus.

Au total, douze ambulances et quatre véhicules de la protection civile se sont rendus sur le site de l'effondrement, où un cordon de sécurité a été mis en place, a noté le gouverneur. Un comité technique a été formé pour définir les causes de l'accident et vérifier qu'aucun des bâtiments voisins n'a été affecté.