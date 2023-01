Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a exprimé dimanche ses condoléances après le tragique accident de la route qui a coûté la vie à 40 personnes au Sénégal.

Quarante personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dimanche dans une collision entre deux bus dans la région de Kaffrine, dans le centre du Sénégal, ont indiqué les autorités en charge des secours d'urgence et de la santé.

"Je présente mes plus sincères condoléances et ma plus profonde compassion aux familles des victimes du tragique accident de la route" qui a fait 40 morts au Sénégal, a déclaré M. Faki dans un message sur Twitter. M. Faki a également souhaité un prompt rétablissement aux blessés, et a fait part de toute sa solidarité au président sénégalais Macky Sall, au gouvernement et au peuple sénégalais.

Après l'accident, le président sénégalais a décrété un deuil national de trois jours à compter du 9 janvier, et a annoncé qu'un Conseil interministériel se réunirait à la même date pour prendre des mesures fermes en matière de s écurité routière et de transport public des voyageurs.