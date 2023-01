M. Taha Derbal a été installé lundi dans ses fonctions de Secrétaire général (SG) du ministère des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures de base, a indiqué un communiqué du ministère.

Présidant la cérémonie d'installation, le ministre du secteur, Lakhdar Rakhroukh a rappelé "les défis majeurs auxquels fait face le secteur", insistant sur "la poursuite et la conjugaison des efforts en vue de moderniser et de promouvoir le secteur des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures de base", conclut la même source.