Les travaux du projet de la ligne ferroviaire Laghouat/Sidi Mekhlouf de transport des passagers et des marchandises seront achevés fin avril prochain, ont indiqué dimanche les responsables du projet.

Ce projet ayant accusé un retard dans sa réception en raison de certaines contraintes techniques liées à des terres agricoles traversées par le tracé qui seront résolues suite à l’installation d’une commission chargée d'aplanir les obstacles sur décision du wali de Laghouat Douifi Fodil, a expliqué le chef du projet, Sid Ali Belbel.

M. Belbel a indiqué, à cette occasion, que le projet de la voie ferrée devant relier, sur 110 km, les wilayas de Laghouat et Djelfa, sera livré fin du mois de juin ou juillet prochain au plus tard, permettant au train des passagers, à une vitesse de 220 km/h, et celui des marchandises, d’une allure de 100 km/h, de parcourir cette distance en 45 minutes, avec une halte de 15 minutes à la gare ferroviaire de Sidi Mekhlouf.

Le projet en question prévoit également la réalisation des équipements et installations dédiées aux personnes aux besoins spécifiqu es, dont l'aménagement des trottoirs, de parkings, ascenseurs et des espaces d’accès aux billetteries, a-t-on expliqué de même source. Ce projet structurant devra générer des emplois à la satisfaction des jeunes de la wilaya de Laghouat.