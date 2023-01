Les participants dimanche à Khenchela à une conférence régionale sur la réforme budgétaire dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique 18-15 relative aux lois de finances ont affirmé l’importance de cette loi pour une transition de qualité dans la gestion des finances publiques. Les intervenants durant la rencontre qui a regroupé au campus Abdelhak Benhamouda des directeurs d’instances exécutives, d’entreprises publiques, de contrôleurs financiers et des trésoriers des wilayas de Khenchela, Batna, Tébessa et Oum El Bouaghi, ont souligné que la loi nouvelle "consacre la gestion par les résultats qui renforce la transparence et la crédibilité des données financiers".

"Cette loi organique entrée en vigueur le 2 janvier 2023 apporte une nouvelle méthodologie axée sur la performance et les objectifs et non pas la gestion reposant sur les moyens", a indiqué Moawiya Boukouira, directeur central à la Direction générale du budget (DGB) qui a abordé les textes d’application, les arrêtés ministériels et les circulaires de la DGB.

Il a ajouté que la nouvelle loi sur l’élaboration et l’exécution du budget qui ressemble, a-t-il noté, au budget des entreprises économiques "ne s’appuie plus sur l’ancienne dualité budgétaire mais sur les résultats et la responsabilité de l’ordonnateur".

Linda Chaabane, sous-directrice à la DGB, a présenté une analyse de la relation entre la loi de finances 2023 et la réforme budgétaire et a exposé les dispositions de cette loi qui permettent la réforme de la gouvernance budgétaire. De son côté, Loukem Ridha, chef département à la DGB, a indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre du plan de travail englobant l’ensemble des wilayas pour expliquer la loi 15-18, précisant que 250 formateurs ont été formés pour assurer à leur tour la mission de former 10.000 cadres chargés de l’élaboration et l’exécution du budget au niveau des services centralisés et décentralisés.

Dans son intervention à l’ouverture de la rencontre, le secrétaire général de wilaya de Khenchela, Abdelmalek Aïssaoui, a souligné que la loi organique relative aux lois de finances "consacre la réforme budgétaire en Algérie pour passer du budget classique au budget des programmes et de la performance".

La conférence a permis aux cadres des wilayas de Khenchela, Batna, Tébessa et Oum El Bouaghi de poser des questions et mieux saisir les notions et dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et de la réforme budgétaire.