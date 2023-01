Qatar Energy et l'Américain Chevron Phillips Chemical ont signé dimanche un accord d'une valeur de six milliards de dollars pour la construction d'une usine de transformation de gaz naturel en polyéthylène notamment, qui disposera du plus grand craqueur d'éthane du Moyen-Orient.

Selon les termes de l'accord, la future usine doit entrer en service en 2026 au sein du complexe de Ras Laffan, le port industriel du Qatar et cœur de son industrie gazière. Elle produira annuellement 2,1 millions de tonnes d'éthylène et 1,7 million de tonnes de dérivés du polyéthylène.

Le complexe produira "moins de déchets et d'émissions de gaz à effet de serre" que des installations similaires dans le monde, a affirmé Saad al-Kaabi, ministre qatari de l'Energie et PDG de Qatar Energy. Le groupe public qatari détient 70% des parts de la co-entreprise, les 30% restants étant détenus par Chevron Phillips. "Il s'agit du plus gros investissement jamais réalisé par Qatar Energy dans le secteur pétrochimique du Qatar et le premier investissement direct depuis 12 ans", s'est félicité M. Kaabi lors de la cérémonie de signature à Doha.

Ras Laffan doublera la capacité de production d'éthylène du Qatar, tout en portant sa production de polymères de 2,6 millions de tonnes à plus de quatre millions de tonnes par an. Au total, la capacité de production pétrochimique du Qatar passera à près de 14 millions de tonnes par an.

Pour M. Kaabi, cet investissement "marque une étape importante" dans la stratégie d'expansion de Qatar Energy. L'éthylène et le polyéthylène sont utilisés dans une multitude de produits en plastique, des tuyaux aux bouteilles d'eau en passant par les emballages alimentaires. Le Qatar est l'un des principaux producteurs de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde, fort de ses importantes réserves, dont le champ offshore North Field, le plus grand gisement de gaz naturel au monde qu'il partage avec l'Iran.