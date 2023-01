Cinq des douze tennismen algériens engagés dans les Championnats d'Afrique du nord des moins de 14 ans et des moins de 16 ans actuellement en cours en Egypte, ont réussi à se qualifier pour les quarts de finale.

Il s'agit de Yacine Meghari et Nora Iachourène chez les moins de 14 ans, après leur victoire au premier tour, contre des adversaires Libyens, respectivement sur le score de 6-1, 6-1 et 6-2, 6-0. Chez les moins de 16 ans, Wassim Benguergoura a été le premier des internationaux algériens à valider son billet pour les quarts, en dominant le Libyen Benatayga, sur le score de 6-0, 6-0.

De leur côté, Maria Badache et Wissal Boudjemaoui ont été exemptées du premier tour, et elles feront leur entrée en lice directement en quarts de finale. La sélection nationale des moins de 14 ans est composée d'Abdenacer Ghouli, Yacine Meghari et Mohamed Abidat chez les garçons, ainsi que Lydia Arezki, Houda Benamar et Nora Iachourène chez les filles. Dans la catégorie des moins de 16 ans, les entraîneurs nationaux Ahmed Ouadane et Djilleli Laslah ont retenu le trio Chakib Laiheim, Wassim Benguergoura et Farès Belamiri chez les garçons, ainsi que Maria Badache, Wissal Boudjemaoui et Mélissa Benamar chez les filles.

La compétition se déroule du 7 au 15 janvier courant, dans la capitale égyptienne Le Caire.