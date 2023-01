"Une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours" : ce vieux dicton reste d'actualité car la pomme est le super-fruit par excellence. On croque dedans sans attendre !

Depuis toujours, la pomme est réputée pour réduire le taux de cholestérol et plus particulièrement celui du "mauvais" (LDL). Et c'est vrai, grâce à ses fibres douces qui le captent dans le tube digestif, participant ainsi au maintien d'un taux optimal.

Mais ce n'est pas son seul bienfait : la pomme est aussi le fruit le plus riche en épicatéchine, un flavonoïde dont plusieurs études ont prouvé l'intérêt pour diminuer le risque de maladie et de mortalité cardiovasculaires : jusqu'à 38 % de réduction pour ceux qui en consomment le plus ! Sans doute une conséquence, également, de son action bénéfique sur la tension artérielle et sur le stress oxydatif(qu'elle fait baisser). Sans parler de son effet "booster" de la fonction cardiaque. D'ailleurs, des chercheurs britanniques ayant analysé les habitudes de près de 10 000 personnes ont même prouvé que, toutes pathologies confondues, les croqueurs de pommes consommaient moins de médicaments que les autres !

La pomme : copine des régimes

Pour son côté croquant-gourmand, sa richesse en fibres rassasiantes, mais aussi pour son bon taux de flavonoïdes (qui luttent contre la prise de poids, en réduisant notamment l'absorption des graisses), la pomme reste l'alliée minceur par excellence.

On la grignote, on la mâche bien (ce qui contribue à la satiété) et on est calée pour un moment... à peu de frais caloriques. Et comme son index glycémique reste bas (38), on ne saurait trop la recommander à tous ceux qui doivent contrôler leur poids et/ou leur glycémie ainsi qu'aux sportifs, qu'elle aidera à se réhydrater après l'effort. D'autant que ses polyphénols préviennent les micro-traumatismes liés à l'exercice physique.

Un fruit super-protecteur à croquer à tout âge

La pomme est l'un des premiers aliments proposés au tout-petit car elle est très digeste - encore plus si elle est râpée ou cuite, en compote par exemple - et bénéfique pour le système digestif (elle facilite en douceur le transit intestinal). Elle sera même conseillée, cuite, en cas de diarrhée, pour sa pectine qui forme un gel venant tapisser l'intestin.

Préférez-la bio car c'est désormais l'un des fruits les plus traités (parfois jusqu'à 50 fois !) Un rapport de Greenpeace de 2015 a établi que les vergers européens étaient massivement contaminés par les pesticides. Si elle n'est pas bio, les polluants se concentrent dans sa fine peau (qu'on ne peut plus consommer alors qu'elle est très concentrée en nutriments), voire juste en dessous.

On la croque sous quelle forme ?

Fraîche : les variétés de pommes sont très nombreuses (la France en produit plus de 100 ), ne vous limitez pas à une seule, ce serait dommage ! Outre la golden, sans doute l'une des plus courantes (car sa culture est facile) mais pas la plus savoureuse, consommez crues la gala et la fuji, sucrées et juteuses, ou la verte granny smith, très acidulée (parfaite dans les salades sucrées-salées, qu'elle relève). Découvrez les plus rustiques, comme la reinette grise et la boskoop (parfaites à cuire au four), ou les parfumées pour vos tartes et compotes (braeburn, jonagold, elstar...).

Séchée : en tranches, c'est un en-cas riche en glucides, parfait pour les sportifs.

Des idées pour manger des pommes tous les jours

Cuites au four : évidez des pommes et placez-les dans un plat à four. Garnissez les trous de fruits secs, versez un fond d'eau et faites cuire 30 min environ. Parsemez d'amandes effilées 5 min avant la fin de la cuisson.

En compote : dans une casserole, mettez des pommes à chair farineuse préalablement pelées et épépinées. Ajoutez un fond d'eau, 1 bâton de cannelle et 2 étoiles de badiane. Faites cuire 20 min environ. Laissez refroidir avec les épices puis écrasez les pommes à la fourchette.

Avec des carottes : râpez 4 carottes pelées et 1 ou 2 pommes rouges pelées et épépinées. Assaisonnez avec du jus de citron, un trait d'huile d'olive, du sel et du poivre. Ajoutez quelques raisins secs (facultatif).