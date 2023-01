Le Conseil de la nation a condamné samedi au Caire l'incursion dans l'esplanade de la Mosquée d'Al-Aqsa, appelant à la concrétisation effective de la teneur de la Déclaration d'Alger issue du 31e Sommet arabe et à la préservation de l'esprit de l'Accord de réconciliation nationale signé sous l'égide du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué un communiqué de l'institution parlementaire.

Le président du groupe du tiers présidentiel au Conseil de la nation, Saâd Arous, qui participait aux travaux de la 29e session de la commission exécutive de l'Union parlementaire arabe au Caire, a "vivement condamné l'intrusion du ministre sioniste dans l'esplanade de la Mosquée d'Al-Aqsa avec l'appui de son gouvernement extrémiste", appelant à "la concrétisation effective de la teneur de la Déclaration d'Alger issue du 31e Sommet arabe, notamment la réaffirmation de la centralité de la cause palestinienne et la préservation de l'unification des rangs palestiniens, conformément à l'esprit de l'Accord de réconciliation nationale signé à Alger sous l'égide du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

Le représentant du Conseil de la nation a souligné "la nécessité de préserver l'esprit de cet accord et de le pérenniser et d'œuvrer à conférer davantage de visibilité à la cause palestinienne selon les termes de la Déclaration d'Alger".

Lors de la séance consacrée aux correspondances réglementaires, ajoute le communiqué, M. Arous s'est félicité des " amendements engagés par l'UIPA dans sa charte et son réglementaire intérieur, afin qu'il soit cohérent avec sa stratégie d'action", évoquant "l'expérience réussie de l'Algérie dans le changement et le renouvellement, à travers des chantiers de réforme profonde dans tous les domaines, et ce en parachèvement de l'édification de l'Algérie Nouvelle, dont les bases ont été jetées par le président de la République".

M. Arous a également accueilli favorablement le proposition de l'Irak d'abriter la prochaine session de la conférence de l'UIPA dans la capitale Bagdad.

L'ordre du jour de la réunion a porté sur l'étude de "plusieurs axes règlementaires, à l'instar du rapport du Secrétaire général de l'UIPA, les activités du Secrétariat général de l'Union depuis la tenue de la dernière session du comité exécutif, mais aussi le projet du budget de l'année 2023 et l'adoption de l'amendement de la charte de l'UI PA et son règlement intérieur, en plus de passer en revue sa stratégie de travail (2023 - 2026)".

Le représentant du Conseil de la nation avait pris part, vendredi, aux réunions des deux commissions de l'équipe juridique et du Prix du mérite parlementaire arabe, et ce dans le cadre d'une série de réunions régulières entamées par l'UIPA, en préparation de la prochaine conférence annuelle.