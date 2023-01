Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a donné des instructions à l'effet d'organiser, le 21 janvier, des examens professionnels de promotion, appelant les directeurs de l'Education à veiller au bon déroulement de cette opération, a indiqué samedi un communiqué du ministère.

Présidant, jeudi passé, une conférence nationale par visio-conférence, en présence de cadres de l'administration centrale, du directeur de l'Office national des examens et concours (ONEC) et des directeurs de l'Education, le ministre a donné des instructions à l'effet d'"organiser les examens professionnels de promotion, le 21 janvier et de veiller à leur déroulement dans de meilleures conditions".

Evaluant l'opération d'intégration de 62.000 enseignants contractuels, le ministre a ordonné l'entame de l'opération de validation des diplômes des enseignants intégrés, ajoutant que cette opération "a été accomplie dans des délais records".

Tout en valorisant les efforts consentis en vue de concrétiser la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre a appelé à "se soucier de la validation des listes nominatives au titre de 2022 et à préparer la reprise du travail des commissions itinérantes relevant de l'Inspection générale du ministère, dans l'objectif d'accompagner, former et contribuer au traitement des situations en suspens, le cas échéant".

En préparation de la journée nationale de la Mémoire, le ministre a mis l'accent sur l'importance d'organiser "un concours d'écriture de nouvelle sur la Mémoire nationale, en préparation de la journée nationale de la Mémoire, célébrée le 8 mai de chaque année".

M. Belaabed a exhorté "tout un chacun à bien préparer l'opération de formation et d'accompagnement qui sera entamée prochainement au niveau régional et de wilaya, dans le cadre des préparatifs de l'examen d'évaluation des acquis de fin du cycle primaire".