La Société de gestion et d'exploitation des terminaux marins à hydrocarbures (STH) a réceptionné, samedi, le premier remorqueur marin en acier de fabrication algérienne dont le taux d’intégration est estimé à 65%, et qui est produit par l’Entreprise publique de construction et de réparation navale (ECOREP) de Bouharoun (Tipasa).

La STH, une filiale du Groupe Sonatrach, a réceptionné le premier remorqueur marin algérien pour accompagner l'accostage des navires de transport des hydrocarbures, avec un taux d'intégration de 65%, appelé progressivement à la hausse pour atteindre 80% pour d'autres projets du genre, en présence des ministres de l'Industrie, de l'Energie et des Mines et des Transports, respectivement Ahmed Zeghdar, Mohamed Arkab et Kamel Beldjoud.

La remise de ce remorqueur marin de 14 mètres de long, s'inscrit dans le cadre d'une convention portant construction et livraison de trois remorqueurs marins au profit de la société "STH".

Les deux autres remorqueurs sont attendus à la réception durant les premier et deuxième semestres de l'année en cours, "soit de quoi contribuer à réduire sensiblement les délais de fret maritime", a affirmé le ministre de l'Energie.

M. Zeghdar a expliqué que cette opération fait suite à l’accord conclu entre la société Ecorep et la STH, relatif à la levée des obstacles entravant la concrétisation des termes de l'accord portant sur la construction de trois remorqueurs marins en acier pour soutenir l'industrie maritime nationale, avec objectif d’atteindre un taux d'intégration de 80%, après l’entame de la production de panneaux marins en acier par le complexe El Hadjar.

Le ministre a relevé, en outre, que le remorqueur a été réalisé selon les normes internationales en vigueur, avec un suivi technique assuré par le "Bureau Veritas certification". "Un fait garant de la sécurité de ce remorqueur, déjà prouvée suite à des expérimentations", a-t-il souligné.

"L’ECOREP a prouvé qu’elle détient les capacités et les compétences requises pour relever le défi escompté, conformément aux orientations du président de la République, pour accompagner le programme de développement de la construction navale en Algérie, notamment celle dédiée à la pêche hauturière", a, encore, soutenu le ministre.

Il a ajouté que l'accord conclu avec le secteur de la pêche, en septembre dernier, a pour objectif d’"œuvrer conjointement au développement de l’industrie n avale, tout en contribuant à la modernisation de la flotte nationale de pêche".

Il a, aussi, relevé la signature d’une convention entre ECOREP et la Chambre algérienne de pêche et d'aquaculture pour "la prise en charge des besoins en produits industriels en relation avec la réparation et construction navale ".

"Les cadres et les employés d’ECOREP sont appelés à œuvrer en permanence pour développer l'activité de l'entreprise, en vue de renforcer sa position sur le marché national, à travers la diversification des produits de l'entreprise, notamment les bateaux de grande et moyenne tailles et les bateaux de plaisance", a ajouté M. Zeghdar.

Il a, également, appelé l'entreprise à "mieux axer son travail sur la réparation navale aux fins de réduire le recours à l'étranger, pour réparer les bateaux locaux, qui est synonyme de transfert de devises vers l'étranger".

Le ministre de l'Energie et des Mines a, pour sa part, estimé que la réception de ce type de remorqueurs est de nature à permettre au groupe Sonatrach de "renforcer sa flotte maritime dédiée au transport des hydrocarbures, parallèlement à la réduction de la facture d'importation d’équipements en devises".

La fabrication de ce type de remorqueurs peut, également, "contribuer à permettre aux ports pétroliers algériens de couvrir les bes oins du Groupe, dans des délais plus courts, notamment concernant l'augmentation de sa capacité d'exportation en hydrocarbures et le chargement des navires dans de meilleures conditions de sécurité, de coût et de protection de l'environnement conformément aux normes internationales en vigueur", a-t-il, encore, observé.

S’agissant du secteur de l'énergie, la réception du premier remorqueur de fabrication algérienne "consacre la politique du groupe Sonatrach visant la promotion du contenu local, l'intégration nationale et le renforcement de l'outil de production national", selon le ministre de l’Energie et des Mines.

M. Arkab a expliqué que la coordination entre les secteurs vise le soutien des petites et moyennes entreprises (PME) et des startups, en vue de contribuer au développement du tissu économique et industriel du pays, et de créer une dynamique pour développer les industries locales.

Le travail conjoint des secteurs concernés vise, également, à" encourager les entreprises algériennes à investir dans l'industrie des équipements et des pièces de rechange conformément aux nouvelles orientations économiques du Gouvernement, et contribuer au soutien de l'intégration nationale", a conclu le ministre.