Les athlètes des ligues de Batna et Bejaia se sont adjugés la quasi-totalité des titres en lice au championnat d’Algérie de karaté do en kata individuel et par équipes dans les catégories cadets-juniors (filles et garçons), clôturé samedi après-midi la salle omnisports "Abdallah Benmansour" de Tlemcen. En présence d'un public nombreux venu assister aux finales, les athlètes de Batna et Bejaia ont imposé leur domination remportant la majorité des finales en individuel et par équipes en kata (filles et garçons).

Le directeur de l’organisation et de la compétition, Meslem Salah-Eddine s'est déclaré satisfait de la belle prestation des participants à cette compétition, dont le niveau technique a été jugé "très appréciable et encourageant".

Concernant le volet organisationnel, les spécialistes présents à Tlemcen ont estimé que la ligue de Tlemcen de karaté a réussi son pari dans ce championnat en respectant toutes les normes internationales dictées par la Fédération internationale de karaté.

Cette manifestation sportive de deux jours, organisée par la ligue de wilaya de Tlemcen en collaboration avec la Fédération algérienne de karaté do et la direction de la jeunesse et des sports, a vu la participation de plus 400 karatékas représentant 31 ligues de wilaya du pays.

En clôture, les lauréats de ce championnat d’Algérie en filles et garçons en individuels et par équipes ont été récompensés, en présence du wali de Tlemcen, de membres de la Fédération algérienne de karaté do et de représentants de la DJS de Tlemcen.