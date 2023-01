Les athlètes des deux wilayas de Constantine et Bordj Bou Arreridj ont dominé samedi la 8ème édition du challenge national de cross-country Abdelmadjid-Oubida organisé à la forêt Baaraouia de la commune d’El Khroub (Sud de Constantine) avec la participation de 782 coureurs garçons et filles de 39 équipes de 16 wilayas du pays.

Chez les séniors messieurs, Mohamed-Tahar Yahia Cherif de l’association El Moustakbal de Constantine est entré premier suivi d’Islam Benhamada de l’équipe El Moustakbal de Didouche Mourad (Constantine).

Chez les séniors dames, la première place est revenue à Nawal Abbas talonnée par Louna El Bouahi, toutes deux de l’Olympique Bordj Bou Arreridj.

En juniors filles, Maram Benaldjia (association El Moustakbal de Constantine) s’est classée première laissant la seconde position à Warda Boudjelal (Etoile jeunesse Bordj Bou Arreridj).

Elément de la sélection nationale, Abdelali Bensaâd (Olympique Kechida, Batna) et Mustapha Sedaï (Athletic Tamanrasset) ont obtenu respectivement la première et seconde place des juniors garçons.

Les représentantes de l’Etoile Ouled Rahmoune (Constantine) ont accaparé les trois premières places de la course des minimes filles. Haythem Felahi (Athletic Hamma Bouziane, Constantine) et Marwa Teniou (Jil Lalla N’soumer, Constantine) ont décroché les premières places respectives des cadets garçons et cadets filles.

Le cross séniors spécial sur 9 km a connu la domination le crossman Abdenacer Dou (équipe nationale militaire) suivi d’Amar Souayech du MC Alger en deuxième place et de Nadhir Gouasmia de Sari Erriadhi Souk Ahras en troisième place.