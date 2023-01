Algérie Télécom (AT) poursuit son accompagnement aux jeunes compétences algériennes qui œuvrent pour le rayonnement et le développement de l'usage des moyens technologiques, à travers sa participation, en tant que sponsor exclusif, à la rencontre "LinkedIn Local Algiers" qui s'est tenue samedi à Alger, indique un communiqué d'AT.

"Algérie Télécom a le plaisir de participer en tant que sponsor exclusif de l'évènement +LinkedIn Local Algiers+, organisé par Amokrane Mariche (consultant-formateur en image de marque), en collaboration avec IncubMe (Incubateur de start-up)", précise la même source, ajoutant que l'évènement s'est tenu ce samedi à Alger avec au programme "un panel de discussion, des ateliers pratiques sur LinkedIn et les bonnes pratiques des affaires ainsi que des discussions sur les tendances du secteur".

"Cet événement, qui a accueilli près de 150 participants, représente l'occasion idoine pour la communauté LinkedIn algérienne de faire du réseautage, aux côtés du partage de connaissances et de compétences avec de nombreux acteurs économiques issus de secteurs d’activités divers", ajoute le communiqué.

En sa qualité de "leader sur le marché algérien des télécommunications, Algérie Télécom contribue de manière active dans le développement et l'encouragement de la digitalisation en Algérie", note le communiqué, relevant qu'à travers "sa présence et son soutien à cet évènement, AT vise à accompagner les jeunes compétences algériennes qui œuvrent pour le rayonnement et le développement de l'usage des moyens technologiques".