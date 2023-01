Le Fonds tunisien de promotion des exportations "Foprodex" a investi, pour la première fois de son histoire, une enveloppe de 73,4 millions de dinars tunisien (23,2 millions de dollars) destinée à financer ses interventions en 2022, a indiqué samedi le Centre de promotion des exportations (Cepex).

Selon le centre, 60% de ces financements ont bénéficié à 25 entreprises sur un total de 613 sociétés. La même source fait état d'une hausse de 73,5% du nombre de demandes d'accompagnement et de financement reçues par le Fonds en 2022.

Le Foprodex a organisé l'année passée, 47 activités promotionnelles à l'instar des participations aux salons et expositions et missions d'hommes d'affaires à l'intérieur et à l'extérieur du pays, d'après le Cepex qui s'apprête, durant le premier trimestre 2023, à mettre en place une cellule de veille des marchés et de vigilance destinée à suivre la situation et l'évolution du commerce extérieur.