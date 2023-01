Près de 300 enseignants du Saint Coran et un encadreur d’écoles coraniques dans la wilaya d’Oran contribuent à la lutte contre les fléaux sociaux dont la drogue et le tabagisme chez les enfants et les adolescents principalement, a indiqué jeudi le directeur local des affaires religieuses et des wakfs Lakhdar Kadari.

La wilaya d'Oran compte 267 encadreurs chargés d’enseigner le Coran dans les mosquées et les écoles coraniques et veillent à ce que leurs 15.000 élèves mémorisent le Livre saint, a indiqué à l'APS M. Kadari en marge d’une journée d’étude sur les fléaux du tabagisme et de la toxicomanie, organisée à la mosquée pôle Abdelhamid Ibn Badis pour les élèves des écoles coraniques de la ville.

Ces enseignants, a-t-il dit, sont mobilisés quotidiennement en milieu des jeunes pour lutter contre les fléaux sociaux et les sensibiliser aux méfaits du tabagisme et de la toxicomanie sur la santé.

Il a souligné que les écoles coraniques à Oran jouent un "grand rôle dans la protection des enfants et des adolescents contre les idées destructrices et les fléaux sociaux en leur apprena nt le Saint Coran et les valeurs religieuses et morales fondamentales qui les protégeront des fléaux sociaux et, par ricochet, de les sensibiliser sur les préjudices sur l’individu et la société".

Lakhdar Kadari a ajouté que le travail effectué par les écoles coraniques est "nécessairement payant, selon les études scientifiques qui ont confirmé que l’enseignement du Saint Coran à un jeune âge empêche la déviation à l’âge adulte".

Pour sa part, Kasmi Rachid, enseignant à la faculté de médecine de l’université d’Oran 1 Ahmed Ben Bella, au cours de cette rencontre organisée sous le slogan "Par le Coran, nous protégeons nos enfants", a mis en garde contre le risque du tabagisme et de la consommation des drogues sur la santé de l’individu et "surtout dans la phase de l’enfance où le corps est fragile et vulnérable".

Il a également noté que le tabagisme est "la voie principale vers la consommation des drogues".

Au cours de cette rencontre, les représentants de la sûreté et de la gendarmerie nationales ont également évoqué les efforts considérables de ces services dans la lutte contre les fléaux sociaux, en particulier la consommation de la drogue et ce, par la sensibilisation sur leurs risques, ainsi que la lutte contre le trafic illicite.