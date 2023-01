Une récolte prévisionnelle de plus de 650.000 quintaux (QX) de céréales toutes variétés confondues est attendue au titre de la campagne labours-semailles de la saison agricole 2022/2023 qui se poursuit dans de bonnes conditions dans les différentes exploitations agricoles de la wilaya d’El Méniâa, a-t-on appris samedi auprès de la Direction locale des services agricoles (DSA).

Faisant partie d’une superficie globale de 13.000 ha dédiée à la céréaliculture, une surface de plus de 12.000 hectares (ha) a été ensemencée en blés tendre et dur, en orge et avoine, dont un taux de 50% de cette culture est destiné à la production des semences, a indiqué le DSA, Youcef Mesbah.

M. Mesbah a relevé que la surface céréalière dans la wilaya a connu cette saison une extension de près de 1.500 ha par rapport à la saison écoulée dans laquelle avait été engrangée une récolte de près de 511.000 QX de céréales.