Les réserves de change de la Chine ont augmenté pour atteindre 3.127,7 milliards de dollars à la fin du mois de décembre 2022, soit une hausse de 0,33% par rapport au mois précédent, selon des données de l'Administration d'Etat des changes publiées samedi.

Le régulateur des changes a attribué cette augmentation à l'impact combiné de la conversion des devises et des variations des prix des actifs. Affecté par la politique monétaire, les attentes des principales économies et les données macroéconomiques mondiales, l'indice du dollar a baissé et les prix des actifs financiers mondiaux ont chuté le mois dernier, a fait observé le régulateur.

Il a ajouté également que "les réserves de change de la Chine devraient rester généralement stables, car l'économie chinoise bénéficie d'une forte résilience, d'un énorme potentiel, d'une grande vitalité et les fondamentaux soutenant sa croissance à long terme sont restés solides".