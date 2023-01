Le projet de voie ferrée Khenchela-Aïn Beida (Oum-El-Bouaghi) compte parmi les grands chantiers lancés dans la wilaya de Khenchela en 2022, compte tenu de son impact sur le développement local et l’emploi dans la région. Les travaux pour concrétiser ce projet prometteur de chemin de fer, qui devra relier Khenchela à Aïn Beida (wilaya oum el bouaghi) sur une distance de 50 km, avec une vitesse de 160 km/heure pour le train voyageur et 100 km/h pour celui de marchandiseS, ont été lancés dans son tracé situé dans la wilaya de Khenchela au cours du deuxième semestre 2022.

Le directeur des transports de la wilaya de Khenchela, Ismaïl Guasmi, a déclaré à l’APS que le projet de voie ferrée Khenchela-Aïn Beida qui a été inscrit au programme complémentaire de développement de la wilaya de Khenchela, décidé par le président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, "vise à désenclaver la région et permet de lui assurer la liaison avec les principaux réseaux de communications".

Guasmi a précisé que ce projet qui a mobilisé une enveloppe financière de 51 milliards DA, constituera pour les commune s traversées, un atout majeur pour leur développement. Son délai de réalisation est de 24 mois, tandis que le suivi des travaux est assuré par l’Agence nationale des études, du suivi et des réalisations des investissements ferroviaires (ANESRIF), a-t-il précisé.

Cette dernière chargée du projet a, pour achever le projet dans les delais contractuels, passé le marché avec deux groupements de sociétés publiques au milieu du mois de juin passé, ce qui a permis de renforcer en moyens matériels et humains les chantiers, a indiqué le même responsable, précisant que 16 km ont été réalisés sur le tronçon de la wilaya de Khenchela long de 25 km, à cela s’ajoute le lancement des travaux de 21 ouvrages d’art, au moment où les travaux de réalisation de la base vie des travailleurs des chantiers ont été achevés. Le responsable du secteur a révélé également que les travaux de réalisation de trois gares seront lancées prochainement, respectivement à Khenchela, Baghaï et M’toussa. Elles sont conçues selon une architecture

inspirée du patrimoine local et offriront toutes les commodités pour les usagers (salles d’attente, guichets, kiosques, services...). Les personnes aux besoins spécifiques qui empruntent ces gares, bénéficieront de toutes les commodités d’accessibilité, parkings étudiés, ascenseurs de paliers, kiosques et guichets accessibles. Pour sa part, le directeur du projet de la voie ferrée Khenchela-Aïn Beida, à l’Anesrif, a indiqué que les chantiers offrent 900 emplois aux jeunes de la région durant la période de réalisation de la voie, des ouvrages d’art et des gares.

Le même responsable a précisé que depuis l’ouverture des chantiers au mois de juin passé, 250 travailleurs ont été recrutés, en attendant le recrutement de 650 autres, la priorité étant accordée aux demandeurs d’emploi des communes du tracé de la voie, Khenchela, Hamma, Baghaï et M’toussa.