Le brigadier de police, Houari Abderrahim relevant de la Sûreté de Daïra de Draria (Alger), percuté par un chauffard pendant l'exercice de ses missions sur le terrain la veille du nouvel an, est décédé ce jeudi, selon un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. Le chauffard (29 ans) a été arrêté sur place par les services de police, a précisé le communiqué.

"Après parachèvement des procédures juridiques, le chauffard a été déferré devant les juridiction judiciaires compétentes ayant ordonné sa mise en détention provisoire pour homicide volontaire et refus d'obtempérer", a ajouté la même source.

A la suite de cet incident douloureux, le DGSN, Farid Bencheikh, a adressé, en son nom personnel et au nom de tous les fonctionnaires de la Sûreté nationale, ses condoléances et sa compassion à la famille du défunt et à l'ensemble des affiliés de la Sûreté nationale.

Le défunt sera inhumé vendredi dans la wilaya de Sidi Bel-abbès.