La deuxième édition du Salon de la promotion immobilière, de la construction moderne et du décor, "Souknatec Expo", se tiendra du 10 au 14 janvier prochain au Palais des Expositions (Pins Maritimes), à Alger, en présence d'une soixantaine d'entreprises, indiquent un communiqué des organisateurs de cette manifestation économique.

"Plus d’une soixantaine d’entreprises nationales, publiques et privées, ainsi que des représentants de sociétés étrangères prennent part à cet événement, qui constitue une opportunité d’affaires, d’échange et de partenariat à même d’insuffler une dynamique nouvelle et de renforcer les liens de développement de ces créneaux complémentaires et névralgiques dans la vie économique nationale", explique la même source.

Des promoteurs immobiliers de plus de 15 wilayas d’Algérie, essentiellement des régions côtières, prendront part au salon "Souknatec Expo" afin de mettre en valeur leurs produits auprès des visiteurs en quête d’acquisition d’appartements, de villas ou de locaux à usage commercial, à fait savoir le document.

"Cet événement facilite, ainsi, l’opération de prospection et fait gagner du temps et d’effort aussi bien aux promoteurs immobiliers qu’aux citoyens désirant acheter des biens immobiliers", selon le communiqué.

Organisé par l'entreprise "Sunflower Communication", le salon regroupera aussi des opérateurs nationaux spécialisés dans la production des matériaux de construction, des bureaux d’étude, des fabricants de produits de décor, de domotique, des entreprises de réalisation.

Des banques assurant des crédits immobiliers et des compagnies d’assurances prennent part, également, à cet événement.

"Les nouvelles tendances dans la construction, l’aménagement et la décoration seront mises en valeur à cette occasion, ce qui est à même de moderniser le secteur de la construction et le mettre au diapason des défis nouveaux, notamment en termes de consommation rationnelle d’énergie, d’équipement en domotique et de décoration", prévoient les organisateurs.

Plus de 20.000 visiteurs professionnels et particuliers sont attendus à cette deuxième édition du salon, "qui représente une opportunité d’affaires et qui s’impose déjà comme un événement incontournable au niveau de la capitale, Alger".

Ouvert aux visiteurs de 10h00 à 18h00, le salon "Souknatec Expo" est ouvert au public professionnel et particulier, souligne le communiqué.