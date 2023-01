Le championnat d’Algérie de Karaté-do cadets juniors filles et garçons en kata individuel et par équipes aura lieu les 6 et 7 janvier à la salle omnisports "Abdallah-Benmansour" de Tlemcen, a-t-on appris, mardi, des organisateurs.

Cette compétition de sport de combat d'une journée, organisée par la ligue de wilaya de Tlemcen de karaté-do, en collaboration avec la fédération algérienne de la discipline et la Direction de la jeunesse et des sports, verra la participation de plus de 250 karatékas cadets et juniors des deux sexes qualifiés des phases régionales.

La première journée sera consacrée aux éliminatoires kata en individuel et par équipes cadets et juniors. Les finales auront lieu samedi, a-t-on précisé.