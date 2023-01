Une course régionale de cyclisme toutes catégories aura lieu, vendredi, à Aïn Fares, dans la wilaya de Mascara, a-t-on appris, mardi, des organisateurs.

Cette compétition de la petite reine, organisée par la ligue de cyclisme de Mascara, en collaboration avec la Fédération algérienne de la discipline, verra la participation de plus de 140 cyclistes de toutes les catégories issus de 20 clubs représentant les ligues de wilaya d’El-Bayadh, Saïda, Relizane, Mostaganem, Tlemcen, Aïn Témouchent, Sidi Bel Abbes, Oran et Mascara.

Cette course régionale se déroulera sur un circuit fermé reliant la commune d’Aïn Fares au chef lieu de wilaya. Les écoles devront parcourir une distance de 5 km, les Benjamins 9 km, les minimes 20 km, les cadets 40 km et les juniors et seniors 64 km. Cette course s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du calendrier régional, a-t-on noté.