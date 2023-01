La sélection algérienne de football A', composée de joueurs locaux, s'apprête à prendre part à la 7e édition du Championnat d'Afrique des nations prévue du 13 janvier au 4 février, avec l'objectif d'écrire son nom au palmarès de la compétition, dont elle était absente depuis l'édition 2011 au Soudan.

Pour son grand retour à la compétition africaine, l'Algérie est logée dans un groupe A dont les rencontres auront lieu au stade Nelson Mandela de Baraki (Alger), en compagnie de la Libye (13 janvier), de l'Ethiopie (17 janvier) et du Mozambique (21 janvier).

En match d'ouverture, les "Verts" locaux affronteront la Libye, qui sur le plan statistique est leur principal challenger dans ce groupe, alors que l'Ethiopie et le Mozambique n'ont jamais franchi le cap de la phase de poules.

Les protégés de l'entraîneur national Madjid Bougherra se préparent donc à participer pour la deuxième fois au CHAN avec l'objectif de faire mieux qu'en 2011 au Soudan où les "Verts" avaient terminé la compétition au pied du podium.

En prévision de ce rendez-vous africain, la sélection nationale a effectué de nombreux stages en Algérie et à l'étranger, ponctués par une vingtaine de matchs amicaux .

Tous ces stages et rencontres amicales ont constitué des étapes importantes de prospection et d'évaluation ayant permis au staff technique national d'établir une idée plus précise sur le potentiel de chaque joueur.

"C'est important de donner de temps de jeu à tous les joueurs.

Quand on arrive au CHAN, j'aurais des joueurs qui seront expérimentés, qui auront cette habitude de jouer tous ensemble et d'être prêts pour ce tournoi.

C'est bien d'enchaîner les stages, ça permettra aux joueurs de former une sorte de famille, c'est de cette manière qu'on pourra gagner une compétition.", avait indiqué le coach Bougherra.

Pour l'ex-capitaine des Verts, déjà sacré du titre de champion arabe 2021 à Doha (Qatar), la programmation des matches amicaux a permis aux joueurs d'être en "mode compétiteurs" en prévision du CHAN.

Gagner le CHAN en Algérie est un objectif, mais il ne faut pas s'enflammer

Dans une déclaration à l'issue du tirage au sort du 7e championnat d’Afrique des nations CHAN-2022, l'entraîneur national des locaux s'est montré tout de même optimiste quant aux capacités de ses protégés de prétendre au sacre final, mais sans pour autant "s'enflammer".

"Nous allons disp uter un beau derby face à une équipe de Libye que nous connaissons bien.

Nous allons bien étudier le style de jeu de l’Ethiopie et du Mozambique, dont l’effectif compose majoritairement les équipes A. Nous devons respecter nos adversaires quel que soit le nom. Tout le monde aura envie de réussir.

Tant mieux pour nous de pouvoir affronter des équipes dont l’effectif est puisé de l’équipe A, cela va nous permettre de visionner leurs matchs", a-t-il dit.

Et d'enchaîner : "Je suis optimiste pour réaliser un bon tournoi, il ne faut pas s'enflammer.

Nous allons aborder la compétition match après match, car dans le football tout est possible.

Il faut être prêts le jour J".

Bougherra qui a réussi ses débuts en équipe nationale A' par une consécration en Coupe arabe Fifa 2021 au Qatar, compte bien conduire ses capés au premier titre de champion d'Afrique réservé aux joueurs locaux, devant le public algérien et sur des stades totalement aménagés à cette occasion.

Une ossature constituée du CRB, USMA, MCA

Pour atteindre cet objectif , l'ancien capitaine des Verts misera beaucoup sur l'expérience des joueurs du CR Belouizdad , de l'USM Alger et du MC Alger , trois clubs qui jouent les premiers rôles en championnat de Ligue 1, et qui possèdent une expérience afric aine à travers leur participation aux différentes compétitions interclubs de la CAF.

D'ailleurs, la liste des 28, est composée majoritairement des joueurs évoluant au CR Belouizdad (9), à l'USM Alger (9) et au MC Alger (5).

Bougherra a préféré reconduire presque le même groupe avec lequel il a travaillé ces deux derniers mois.

Les "Verts" ont entamé le lundi 2 janvier leur dernier stage, au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, avant le début de la compétition.

Dans l'objectif d'apporter les derniers réglages technico-tactique, les coéquipiers de Meziane disputent un dernier match amical, ce samedi après-midi face au Ghana au stade Nelson Mandela de Baraki (17h00).

Ce rendez-vous est d'autant plus important, puisqu'il sera une belle occasion pour les joueurs algériens de renouer avec la victoire, et surtout reprendre confiance en vue du tournoi continental, eux qui restent sur une série de trois matchs sans victoire.