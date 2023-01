Le spectacle de marionnettes "El Mahara" (l’huître) de l’association "Erricha" (la plume) de la wilaya de Relizane présentée vendredi au théâtre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou, a été une occasion pour sensibiliser le public contre la pollution des fonds marins.

Ecrite par Kerrass Kamel et produite par Fouad Ben Doubaba, la pièce "El Mahara" en compétition pour le prix "Irathen d’or" du meilleur spectacle de marionnettes, concours organisé dans le cadre des deuxièmes journées de la marionnette organisées par l’association culturelle Irathen, traite des dangers de la pollution sur notamment la faune marine.

Les marionnettistes Ben Tabet Mohamed, Bouguelmouna Amine, Belkadi Seddam et Ada Abdellah ont essayé, à travers les voix de l’huître, de la tortue, de la crevette, la pieuvre, de l’étoile de mer et le crabe, de mettre l’accent sur les dégâts subies par la faune marine à cause du déversement des divers types de polluants dans la mer et les océans et de la pêche anarchique, notamment avec utilisation d’explosifs qui détruisent les fonds marins.

L’espoir est toutefois permi s, puisque parmi les hommes qui sont derrière la pollution, il y a ceux qui luttent contre ce phénomène comme c'est le cas du pêcheur, un personnage de la pièce qui a déjà porté secours à la tortue et que les animaux marins ont sollicité pour les aider à préserver leur espace de vie. La présentation a eu lieu dans la matinée devant une assistance moyenne mais internée par l’histoire, a-t-on constaté.

D’ailleurs les comédiens ont été gratifiés par des applaudissements et des "bravo" à la fin du spectacle.

Pour rappel, sept troupes, représentant autant de wilayas, sont depuis mercredi dernier en compétition pour le prix "Irathen d’or" du meilleur spectacle de marionnettes, à cet événement culturel organisé par l’association culturelle Irathen en collaboration avec d’autres partenaires. La cérémonie de clôture est prévue pour samedi.