Le Fabuleux s’est invité, vendredi après-midi, sur les planches du théâtre régional Kateb Yacine de Tizi-Ouzou, à l’occasion de la présentation du spectacle "Ezahra El Mafqouda" (La fleur disparue), de l’association du théâtre de la jeunesse et de l’enfance de Sidi Bel Abbes, a-t-on constaté.

Présenté dans le cadre de la deuxième édition des journées Irathen de la marionnette, organisée par l’association culturelle Irathen, ouverte mercredi dernier, la pièce qui concoure pour le prix "Irathen d’Or" du meilleur spectacle de marionnette, a mis plein les yeux aux enfants présents en force, en mêlant fabuleux, merveilleux et effets spéciaux.

Le spectacle est un conte fabuleux (texte de Nacer Mohamed Hicham) conté par "Erraoui" à Ramy et Merouane.

L’histoire, simple du reste, est celle d’une fleur disparue, volée par un méchant personnage "Cherchar" pour l’offrir au roi de la montagne noire, une montagne inaccessible et gardée par un "redoutable" dragon.

Les habitants de la forêt s’inquiètent de la disparition de la fleur et l’un d’entre eux "Layth" (lion) se porte volontaire pour aller la récupérer. Comme nça alors pour lui une longue quête ou le merveilleux sera au rendez-vous.

On y retrouve une allusion au conte de "Jack et le Haricot magique" lorsque Layth utilise une graine qui pousse vite et si haut pour escalader la paroi lisse de la montagne noire.

Les effets spéciaux et les rugissements du dragon, notamment, ont fait réagir les enfants qui ont exprimé leur émerveillement devant les effets spéciaux.

La compétition se poursuivra demain samedi avec le dernier spectacle en lice "Mina oua Edhib" (Mina et le loup) de la troupe de Baraki (Alger) qui sera présenté dans la matinée au théâtre régional Kateb Yacine. La cérémonie de clôture et de remise des prix aura lieu dans l’après-midi à la salle de cinéma Djurdjura. Pour rappel, sept troupes ont participé à la compétition de la deuxième édition des journées Irathen de la marionnette. Il s’agit de celles de Sidi Bel Abbes, Alger, Biskra, Relizane, Oran, Chlef et Blida.