Au moins 14 personnes ont été tuées et six autres portées disparues après que leur embarcation a chaviré plus tôt dans la semaine dans le nord-ouest du Nigeria, a rapporté vendredi l'agence de presse nigériane.

Un précédent bilan faisait état de 10 morts. Une centaine de riziculteurs se trouvaient à bord de ce bateau lorsqu'il a chaviré mardi soir sur une rivière de la zone de gouvernement local de Koko-Besse dans l'Etat de Kebbi, a indiqué l'agence de presse, ajoutant que 80 personnes avaient été secourues.

Dans un communiqué publié vendredi, le président Muhammadu Buhari a appelé les parties prenantes à faire davantage d'attention au respect des réglementations sur les transports en bateau, en particulier dans les régions rurales.