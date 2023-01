Les élections régionales et municipales se tiendront en octobre et novembre 2023 en Côte d'Ivoire, a annoncé le Chef de l'Etat ivoirien Alassane Ouattara.

Il s'exprimait jeudi devant le corps diplomatique accrédité, lors des échanges de vœux du nouvel an au palais de la présidence à Abidjan.

"L'année 2023 sera marquée par la tenue, aux mois d’octobre et de novembre, des élections locales, c'est-à-dire régionales et municipales, les dernières ayant eu lieu en octobre 2018 et le mandat des conseillers régionaux et municipaux étant de cinq ans", a déclaré Alassane Ouattara.

Quant aux élections sénatoriales, il a souhaité "qu’elles se tiennent au début de l'année 2024 pour permettre à tous les partis politiques d’y prendre part à travers leurs grands électeurs". "En effet, conformément au Code électoral, le collège électoral des élections sénatoriales est composé des Conseillers de districts élus, des Conseillers régionaux, des Conseillers municipaux ainsi que des candidats à l'élection des sénateurs autres que les élus précédemment cités.

Ainsi, il paraît plus juste et pertinent que le collège électoral pour les sénatoriales prochaines soit issu des consultations électorales locales à venir et non de celles de 2018", a-t-il expliqué aux ambassadeurs.

En 2018, les élections municipales et régionales avaient eu lieu le 13 octobre.

Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (Rhdp, coalition au pouvoir) avait remporté 18 régions, le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI, parti de l'ex-président Henri konan Bédié) 6 régions.

Deux régions ont été remportées par des candidats se réclamant à la fois du RHDP et du PDCI, et une par les candidats du Front populaire ivoirien (FPI, parti de l'ex premier ministre Affi Nguessan). Aux municipales, le RHDP avait remporté 92 communes - dont la plupart des communes d'Abidjan, Bouaké et San Pedro - contre 50 communes au PDCI.

Les candidats indépendants 56 communes. le FPI avait décroché deux communes En 2018, le Parti pour le Peuple Africain de Côte d'Ivoire (PPACI, parti de l'ex président Laurent Gbagbo) n'avait pas pris part aux scrutins. Mais il compte participer à ceux de 2023 et 2024.