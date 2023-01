Le président tunisien, Kais Saied, a décidé, vendredi, de limoger la ministre du commerce et du développement des exportations, Fadhila Rabhi Ben Hamza et du gouverneur de Sfax, Fakher Fakhfakh, a indiqué un communiqué publié par la présidence et relayé par l'agence Tunis Afrique Presse (TAP).

Selon la même source, il s'agit du premier limogeage d'un membre du gouvernement de Najla Bouden.

La Tunisie traverse une crise économique et financière, exacerbée par les répercussions de la pandémie de coronavirus.