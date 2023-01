Plus d’un millier de personnes habitant les zones d’ombre de la wilaya de Touggourt ont bénéficié de consultations gratuites dans le cadre d’une caravane médicale organisée par les services de la protection civile (PC), a-t-on appris mercredi des organisateurs.

Organisée par la Direction générale de la protection civile (DGPC), la caravane médicale a profité, dix jours durant, aux enfants, femmes, personnes âgées et malades chroniques issus de plus d’une vingtaine de zones d’ombre et régions enclavées, dont "El-Koudsi", "Dzioua", "El-Mir", "Errachdi", "El-Anat", "Goug", "El-Chabi", disséminées au travers le territoire de la wilaya , a-t-on expliqué.

Encadrée par quatre (4) praticiens et une quinzaine d’éléments de la protection civile, cette initiative a donné lieu également à la remise, à titre gracieux, d’un lot de produits médicamenteux, en sus de l’organisation de rencontres de sensibilisation de proximité sur la prévention des différentes maladies, notamment saisonnières.

Cette opération s’assigne, entre-autres objectifs, la prise en charge médicale et psychologique efficace des malad es des zones d’ombre et reculées, le rapprochement des prestations médicales des citoyens des différentes régions et la sensibilisation sur l’importante prévention des maladies pouvant affecter la santé publique, a-t-on signalé.