La Chine intensifie ses efforts pour acheter des céréales d'automne, une source importante de ses réserves de céréales, afin de renforcer sa capacité à assurer la sécurité alimentaire.

Au 31 décembre 2022, les entreprises des principales zones de production céréalière du pays avaient acheté 110 millions de tonnes de céréales d'automne, soit le même niveau que l'année dernière, selon les données de l'Administration nationale des réserves alimentaires et stratégiques publiées vendredi. Les achats de riz Indica et Japonica représentent, respectivement, 24,51 millions de tonnes, et 29,68 millions de tonnes.

Les achats de maïs représentent 53,26 millions de tonnes, et ceux de soja ont atteint 1,95 million de tonnes. Malgré l'impact des conditions météorologiques extrêmes et de la COVID-19, l'année 2022 a été pour la Chine une autre année avec une récolte de céréales exceptionnelle. La production céréalière du pays a atteint environ 686,53 milliards de kg en 2022, soit une augmentation de 0,5%, ou 3,68 milliards de kg, par rapport à 2021.