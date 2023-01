Sous l'effet de la hausse des prix de l'énergie et des engrais provoquée par le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine, les prix alimentaires mondiaux ont augmenté de 14,3 % en 2022 par rapport à l'année précédente, a indiqué vendredi l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), basée à Rome. En 2022, les sous-indices de la FAO montrent que les prix des céréales sont en hausse de 17,9 % par rapport à 2021, ceux des huiles végétales de 13,9 %, ceux des produits laitiers de 19,6 %, ceux de la viande de 10,4 % et ceux du sucre de 4,7 %.

En décembre 2022, l'indice des prix alimentaires de la FAO a baissé de 1,9 % par rapport au mois précédent, enregistrant ainsi sa neuvième baisse mensuelle consécutive. Néanmoins, l'indice a tellement augmenté au cours des premiers mois de l'année qu'il a conclu l'année 2022 bien au-dessus de la moyenne de 2021. La baisse enregistrée en décembre s'explique en grande partie par le fait que les marchés se sont adaptés aux perturbations de la distribution, à la hausse des prix du transport et à la baisse de la demande résultant du ralentiss ement de la croissance économique mondiale.

La FAO a prévenu à plusieurs reprises que la hausse des prix des denrées alimentaires menaçait la sécurité alimentaire mondiale, en particulier dans les pays pauvres. "Il est important de rester vigilant et de continuer à se concentrer sur l'atténuation de l'insécurité alimentaire mondiale étant donné que les prix alimentaires mondiaux restent à des niveaux élevés, avec de nombreuses denrées de base proches de records, et avec des prix du riz en hausse, et encore de nombreux risques associés aux approvisionnements futurs", a dit Maximo Torero, économiste en chef de la FAO, dans un communiqué de presse.