Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, a reçu, jeudi, l'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie, Elizabeth Moore Aubin, avec laquelle il a évoqué les moyens d'élargissement de la coopération bilatérale dans ce secteur, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée au siège du ministère, "les deux parties ont évoqué les moyens et les mécanismes d'établissement et d'élargissement de la coopération dans le domaine de l'éducation entre les deux pays, outre l'échange d'expériences dans le domaine des nouvelles technologies en vue du renforcement des compétences professionnelles et du développement des ressources pédagogiques, en sus d'autres questions y afférentes", lit-on dans le communiqué.