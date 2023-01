La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme Kaoutar Krikou a insisté mardi d'Oum El-Bouaghi sur l'impératif soutien à l’insertion économique et sociale des catégories vulnérables.

Dans une déclaration à la presse, en marge de sa visite à El Kouahi, le village natal du chahid Larbi ben M’Hidi, dans la commune d’Ain M’lila, Mme Krikou a affirmé qu’"il faut soutenir l’autonomisation et l’insertion économique et sociale des catégories vulnérables tout en maintenant la politique sociale habituelle de l’Etat".

Après avoir suivi une représentation théâtrale sur la guerre de libération nationale contre l'occupant français, interprétée par des enfants aux besoins spécifiques au domicile familial du chahid Ben M’hidi, Mme Krikou a souligné que ces activités "valorisent la créativité des jeunes aux besoins spécifiques et leur inculquent l’esprit patriotique".

Elle a précisé que ces activités s’inscrivent dans le cadre de "la stratégie de son département qui vient en application du plan de travail du gouvernement et du programme du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune qui insiste sur l’impérative formation de la jeune génération pour la préservation de la mémoire".

La ministre a donné le coup d'envoi d'une caravane de solidarité transportant du matériel médical et diverses aides aux habitants des zones d’ombre des deux communes d’El Amiria et Bir Chouhada, à l’initiative des secteurs de la Solidarité nationale et de la Santé.

Mme Krikou a également visité le centre de l’enfance assistée, au chef-lieu de wilaya, la maison de l’artisanat, à Ain M’lila, et une exposition des familles productrices en agriculture, bénéficiaires des dispositifs publics d’aide à l’emploi, dans la commune d’Ain Babouche.