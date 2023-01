La Société algérienne des foires et exportations (Safex) a dévoilé, sur son site web, le programme des foires et expositions qu'elle devrait organiser, au Palais des expositions (Pins maritimes) d'Alger, durant l'année 2023.

Le programme de la Safex prévoit plus de 35 manifestations dans différents domaines économiques spécialisées et générales.

Pour ce mois de janvier, deux manifestations sont au programme : le Forum et exposition Transport et transit Trade qui se déroulera du 30 janvier au 1er février prochain, ainsi que le Salon international de la ventilation, électricité, chauffage et climatisation "SIVECC" prévu du 30 janvier au 2 février 2023.

Au mois de février prochain, cinq salons sont prévus, à savoir : le Salon de la micro-entreprise (du 2 au 5 février), le Salon de l'électricité et des énergies renouvelables "SEER" (du 23 au 26 février), le Salon international de la pharmacie en Algérie "SIPHAL" (du 15 au 18 février), le Salon international du cosmétique "COSMETICA" (du 15 au 18 février), ainsi que le Salon international des systèmes de sécurité et de la protection anti-incendie "2SPRO" (du 26 févri er au 1er mars).

S'agissant du mois de mars, le programme de la Safex prévoit l'organisation du Salon de la femme "Eve" (du 2 au 8 mars), le Salon algérien de la boisson "BevAlg" (du 6 au 9 mars) et le Salon du tourisme en plein air et d'aventures "Stepa" (du 7 au 10 mars).

Le mois de mars verra également l'organisation du Salon international de l'après-vente automobile, de l'équipement et des services pour la mobilité en Afrique du Nord "Equip Auto" (du 13 au 16 mars), du Salon international de l'enfant et de la maman (du 14 au 18 mars), ainsi que le Salon International de l'électroménager "SIEM" (du 16 au 20 mars).

Au mois d'avril prochain, coïncidant avec le mois sacré de Ramadhan, la Safex a prévu, du 21 mars au 18 avril, l'évènement "Ramadhan au Palais", une manifestation commerciale et culturelle permettant de répondre aux besoins du consommateur et de la famille algérienne au mois de carême.

Les manifestations prévues au mois de mai sont : le Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics "Batimatec" (du 7 au 11 mai), le Salon du mariage et de la naissance (du 26 au 31 mai) et le Salon de l'Agriculture, de l'élevage et l'Agro-industrie "SIPSA-SIMA" (du 22 au 25 mai).

Pour le mois de juin, le Palais des expositions verra le déroulement du Salo n professionnel de la production agroalimentaire "Djazagro" (du 5 au 8 juin), ainsi que de la Foire Internationale d'Alger "FIA" (du 19 au 24 juin).

Après une trêve au mois de juillet et août, le programme de la Safex reprendra au mois de septembre avec l'organisation de la Foire de la rentrée scolaire et du shopping (du 1 au 11 septembre), le Salon international du bois, menuiserie, équipements et technologies "Algeria WoodTech" (du 18 au 21 septembre), le Salon du E-commerce et des services en ligne "ECSEL" (du 20 au 23 septembre) et le Salon international de sûreté, sécurité, feu et urgences en Afrique du nord "SECURA" (du 19 au 21 septembre).

Au mois d'octobre, cinq salons sont au programme de la Safex : le Salon professionnel international de l'Industrie "Alger Industrie" (du 9 au 12 octobre), le Salon international des équipements et services pour l'hôtellerie, la restauration et les collectivités "HORECA", ainsi que le Salon international du chocolat et du café "CHOCAF", tous deux prévus du 11 au 14 octobre.

Autre salon prévu durant la même mois, le Salon de l'Hygiène, alors que le Salon international du laboratoire et de l'imagerie médicale "IMLAB" est programmé du 25 au 28 octobre.

Six évènements sont prévus au mois de novembre, à savoir le Salon du meuble, aménagement et déc oration "Mobilia El Djazair" (du 7 au 12 novembre), le Salon international des travaux publics "SITP" (du 13 juin au 17 novembre), le Salon de l'industrie céramique "Alger Ceramica Expo" (du 13 au 16 novembre).

Au programme de la Safex au mois de novembre, aussi, le Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets "REVADE" (du 13 au 16 novembre), le Salon Algérie sous-traitance "ALGEST" (du 14 au 17 novembre), ainsi que le Salon de la maintenance industrielle "Sinaa" (du 28 au 30 novembre).

Au mois de décembre, la Safex prévoit l'organisation de la Foire de la production algérienne "FPA" (du 17 au 26 décembre), ainsi que le Salon des Banques, assurances et produits financiers "Expo Finances" durant la même date.