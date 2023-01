Une équipe médicale spécialisée en pédiatrie du Centre hospitalo-universitaire Dr Benzerdjeb d’Oran supervise depuis mardi des opérations chirurgicales complexes au profit d’une centaine d’enfants dans le cadre d’un jumelage entre les hôpitaux, a-t-on appris auprès de la Direction de la santé et de la population de la wilaya de Tiaret.

L’inspecteur principal, Dr Bahri Benahmed, a indiqué que ces opérations, programmées jusqu’à samedi prochain, concernent l’orthopédie, les hernies et les déformations diverses.

Elles seront assurées par une équipe formée de 11 médecins spécialisés.

Ces interventions chirurgicales sont programmées au niveau des établissements publics hospitaliers Tidjani Haddam de Rahouia et Ibn Sina de Frenda. Elles concerneront des enfants des régions enclavées voisines de ces deux villes.

Le nombre total des enfants devant bénéficier des services de cette équipe médicale est de 450, dont 100 concernés par une intervention chirurgicale.

Les autres feront l’objet d’examens approfondis et de soins appropriés.

Selon M. Benahmed, les opérations de jumelage reliant les deux hôpitaux de la wilaya avec sept Etablissements et Centre hospitalo-universitaires au travers le pays ont permis, l’année dernière, à plus de 1.000 malades de bénéficier des services médicaux, aussi bien des interventions chirurgicales réfractaires que des examens approfondis.

Ces prestations concernent plusieurs spécialités, à l’instar de la chirurgie générale et thoracique, la pédiatrie, la neurochirurgie, l’obstétrique et la gynécologie, la rééducation fonctionnelle des organes, les maladies du sang et les analyses de laboratoire.

Ces équipes médicales ont appuyé l’activité du personnel médical et paramédical local par des formations pratiques grâce à un contact direct avec des professeurs hospitalo-universitaires et des spécialistes, a-t-on assuré de même source.