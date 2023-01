Une équipe médicale spécialisée de l'établissement public hospitalier "Mohamed Boudiaf" d'El Bayadh a pratiqué la première intervention chirurgicale dans la wilaya pour implanter une fistule artério-veineuse, a-t-on appris, mardi, du directeur de la structure sanitaire.

M. Zerrouki Mohamed a indiqué à l’APS que cette opération a été pratiquée, lundi, par une équipe médicale spécialisée en chirurgie vasculaire, pour un patient de 47 ans atteint d'insuffisance rénale.

L’intervention a été couronnée de succès.

La même source a ajouté que diverses interventions chirurgicales liées à l’implantation de la fistule artério-veineuse seront assurées pour les patients insuffisants rénaux de la wilaya dans le même établissement de santé, ce qui contribuera à éviter le transfert des patients vers les hôpitaux d’Oran, Sidi Bel Abbes et Tlemcen.

Selon le même interlocuteur, le centre d'hémodialyse, d’une capacité de 22 lits, prend actuellement en charge 65 patients insuffisants rénaux.

D'autre part, il est prévu que le même établissement soit renforcé, durant l'année en cours, par l'ouverture d'un centre d'hémodialyse, de chirurgie rénale et urinaire à proximité de la ville nouvelle du chef-lieu de la wilaya.

Il aura une capacité de 60 lits et équipé des divers équipements médicaux nécessaires.

D'autre part, des travaux sont actuellement en cours pour l'aménagement et la rénovation de quatre services de l'hôpital "Mohamed Boudiaf", ceux des urgences médico-chirurgicales, de la maternité et de l'enfance, de la pédiatrie et de la médecine interne.

Les travaux devraient prendre fin avant la fin janvier en cours, selon la même source.

Il est à noter que ce même hôpital a été récemment renforcé avec la mise en service d'un nouveau service de radiologie, doté de divers équipements nécessaires, comme l'appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM).