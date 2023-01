La conservation des forêts et la direction des services agricoles de la wilaya de Batna projettent l’ouverture de 515 km de pistes forestières et le fonçage de 91 puits artésiens à l'horizon 2030 dans le cadre du projet de réhabilitation du barrage-vert à lancer en 2023, ont affirmé mardi les responsables de ces deux institutions, Souhil Zaaboubi et Mohamed Ali Moudaa.

Selon ces cadres, le désenclavement et la mobilisation de ressources hydriques représentent les plus importants facteurs de succès de cette opération de réhabilitation du barrage-vert qui concerne dans cette wilaya 35 communes dont sept (Tighanimine, Boumagueur, N’gaous, Soufiane, Ouled Sidi Slimane, Talkhemt et T’kout) se trouvent entièrement à l’intérieur du périmètre du barrage-vert.

Le conservateur des forêts a indiqué qu’en vue de renforcer ce qui a été concrétisé sur cette aire "nous avons proposé à la tutelle la réalisation de 19 bassins d’eau et la plantation d’arbres fruitiers ainsi que le choix d’espèces résistantes à la sécheresse et adaptées au climat de la région dont la figue de barbarie".

L es services des forêts ont proposé, selon leur responsable, la réalisation de 48 retenues d’eau et l’inscription d’opérations de reboisement d’une vaste aire estimée à 7.

755 hectares d’ici 2030.

Des actions de reboisement sur 700 hectares de l’aire couverte par le barrage-vert se déroulent actuellement avec l’intégration d’espèces rustiques dont l’oléastre, le caroubier et le frêne, selon les services de ce secteur.