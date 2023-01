Différentes activités destinées à près de 200 enfants, ont été organisées mardi à la bibliothèque principale de lecture publique Mebarek Bensalah de Mila, à l’initiative de l’association "Mila takra", a-t-on appris auprès de son président Lakhdhar Ghichi.

Organisés dans le cadre du camp d’enseignement d’hiver (2ème édition), les ateliers ciblent des enfants âgés entre 7 et 15 ans et concernent, la photographie, l’animation, les premiers secours, la lecture, l’expression, le coloriage ainsi que le dessin, a précisé le même responsable , notant que des encadreurs spécialisés ont été mobilisés pour assurer l’orientation des élèves et la présentation des règles de chacune de ces activités.

L’objectif recherché de l’organisation de ces activités coïncidant avec les vacances scolaires d'hiver est "de sortir un peu les enfants du domaine des études et les orienter vers les activités de loisirs à l’instar du dessin", a fait remarquer la même source.

Ces ateliers permettent également, a-t-il ajouté, de découvrir des enfants doués et de développer leurs capacités dans ces domaines grâce à l’accompagnement et l’orientation.

Cette manifestation a connu une forte affluence du jeune public par rapport à la première édition de ce camp, ayant été organisée en 2021 marquée par la participation de 159 enfants, a révélé le même président.

L'intérêt accordé à cet événement "reflète la confiance des parents à l'association et ses activités, ainsi que leur prise de conscience de l'importance de ces activités complémentaires des études à l’école", a-t-il encore estimé.