Plus de 500 participants âgés entre cinq (5) et 16 ans représentant 32 wilayas ont pris part mardi au championnat national de calcul mental à la salle Ahmed Bey de Constantine, ont indiqué les organisateurs.

La responsable de cette manifestation de loisirs scientifiques, Mahbouba Boufas, a indiqué que ce championnat a été organisé par l’académie internationale, d’entraînement, de formation et de développement du potentiel humain, il est placé sous le patronage du wali de Constantine Abdelkhalek Sayouda. Mme Boufas a souligné que le championnat coïncide avec les vacances scolaires d’hiver, les épreuves de sélection porteront sur le calcul mental (Soroban), les mathématiques Al Fida et le Rubik’s cube, chacune de ces catégories comptant trois niveaux.

La même source a précisé que le programme du championnat prévoit des examens selon le niveau scolaire et la classe d’âge, dix minutes pour résoudre 100 opérations de calcul mental, la clôture donnera lieu à la remise des récompenses aux lauréats du championnat.

Cette manifestation, d'une journée, vise à généraliser les activités scientifiq ues et intellectuelles chez l’enfant, développer le potentiel des jeunes, mettre à jour des vocations et des capacités, selon des normes internationales et préparer les concurrents aux compétitions arabes spécialisées qui se dérouleront à Tunis, a affirmé Mme Boufas, en mettant l’accent sur le caractère stimulant de ces joutes qui poussent les jeunes participants à se surpasser. Plusieurs activités de loisirs sont organisées en marge de ce "festival" accueilli avec ferveur par les parents qui considèrent que de telles compétitions impactent positivement les rendements scolaires.

A noter que le calcul mental (Soroban) est une activité cérébrale et technique de loisirs éducatifs conçus au profit des enfants, et qui favorise le développement des capacités, de l’imagination et de la confiance en soi. Ces programmes aident également au développement personnel, à la concentration et aux capacités mentales des enfants âgés entre 5 et 11 ans.