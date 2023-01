Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé la publication d'un recueil de contes en braille destinés aux enfants non-voyants, lesquels seront distribués sur les bibliothèques, les écoles et les centres de formation, a indiqué mardi un communiqué du ministère.

"Le ministère a publié neuf titres, et procèdera à la distribution de 1.000 copies de chaque titre dans une première phase", précise le communiqué.

La collection comprend le conte "Le renard et la couronne du mensonge" et "Dents d'or" d'Imène Mébarki, "Chants d'enfance" de Bouziane Derradji, "Histoires de nostalgie" de Khaled Ghanem, "Une série de contes" d'Ali Kechroud, "The Green Journey" de Saleh Abbache , "Chant des candélabres" de Mustapha Bendehina, et des histoires "Le loup" et "Le beau monde" de Farès Elias.

Cette opération intervient en exécution des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à "promouvoir l'impression et l'édition en braille pour les non-voyants", et à "adopter le principe de la gratuité des livres en braille dans toutes les spécialités", afin de "permettre le développ ement des connaissances scientifiques et culturelles de cette catégorie", rappelle la même source.