Le spectacle théâtral "Echems Ennaïma", présenté mardi après-midi à la maison de la culture Ali-Souaï de Khenchela dans le cadre des journées de Khenchela du théâtre pour enfants, a réjoui les jeunes spectateurs présents.

Pendant près d’une heure, la pièce de la troupe Farah des arts d’Ain Beida (Oum EL Bouaghi) présentée devant une salle archicomble a été très applaudie par les enfants dont beaucoup ont tenu à la fin de la pièce à prendre des photos souvenirs avec les comédiens.

La pièce a été interprétée par les quatre jeunes comédiens Zakaria Maamri, Hana Chabi, Boudjemaa Bouaziz et Islam Merzougui tandis que la scénographie a été conçue par Redouane Maamri et la musique par Salim Rahmani. La pièce raconte l’aventure de deux flocons de neige Thelj et Theleïja qui demandent au soleil de ne pas se lever le matin pour qu’ils ne fondent pas mais prenant conscience de l’importance du soleil pour les autres créatures renoncent à leur requête et demandent au soleil de rayonner dans l’intérêt général.

Les journées de Khenchela du théâtre pour enfants seront clôturées jeudi par la pièce ''Mafatih El Hakim'' du théâtre régional de Constantine. Ouverte le 25 décembre, cette manifestation a connu la présentation de plusieurs œuvres des troupes des théâtres régionaux de Biskra, El Eulma (Sétif), Oum El Bouaghi et de Skikda.