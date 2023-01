Des représentants de l'Equateur, du Japon, de Malte, du Mozambique et de la Suisse ont participé, mardi, à un événement organisé en l'honneur du dépôt des drapeaux de leur pays devant la salle du Conseil de sécurité de l'ONU, marquant le début de l'adhésion non permanente de ces pays à cet organe important de l'ONU.

Ces sièges non permanents seront occupés par l'Equateur, le Japon, Malte, le Mozambique et la Suisse en remplacement de l'Inde, de l'Irlande, du Kenya, du Mexique et de la Norvège, qui ont terminé leur mandat de deux ans au Conseil de sécurité.

L'Assemblée générale a élu les cinq pays le 9 juin de l'année dernière pour occuper les sièges de membres non permanents pour les années 2023 et 2024.

Outre les cinq membres permanents (Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Russie et Chine), l'Albanie, le Brésil, le Gabon, le Ghana et les Emirats arabes unis resteront membres non permanents pour 2023.