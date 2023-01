Une personne qui était en possession de deux drones a été interpellée par la gendarmerie nationale à Tizi-Ouzou, a-t-on appris mardi auprès du groupement territorial de ce corps de sécurité.

L'affaire remonte au premier jour du nouvel an, lorsque les éléments de la Brigade de recherche de la gendarmerie ont reçu des renseignements selon lesquels un individu issu d'une autre wilaya, se rendait à Tizi-Ouzou à bord d'un véhicule touristique avec "en sa possession un équipement sensible", a-t-on précisé de même source.

Le véhicule du suspect a été intercepté au centre de Tizi-Ouzou. La fouille s'est soldée par la découverte, dans la malle de la voiture, de deux drones (Dj phantom standard et DJ Mavic pro) équipés de caméras et de tous leurs accessoires, de trois cartes mémoires et d'un support magnétique, rapporte la gendarmerie.

Le matériel et les deux drones ont été saisis pour les besoins de la poursuite de l'enquête alors que l'individu interpellé sera présenté devant les instances judiciaires compétentes, a-t-on souligné de même source.